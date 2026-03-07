«Para quem não sabe...»: Elisabete Moutinho reage às suas imagens n'A Quinta

No Em Família, com Idevor Mendonça e Mónica Jardim, recebemos Elisabete Moutinho. Vencedora do Secret Story 5 e ex-concorrente d'A Quinta, Elisabete contou tudo sobre a sua vida atualmente, os negócios que tem e que divide com a vida familiar. Recordou a sua participação nos programas e o impacto positivo que tiveram em si.