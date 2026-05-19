Pato à solta no Desafio Final: Afonso e João Ricardo protagonizam momentos hilariantes

No Secret Story - Desafio Final, Sempre que toca o som do Pato, Afonso tem de fazer 10 agachamentos com as barbatanas enquanto abana o rabo. João pica o colega e afirma “abana-te bem”. Depois, na Casa de Banho João continua a incentivar o colega a fazer os seus agachamentos enquanto abana o rabo. João diz que vai andar atrás de Afonso pois tem vários concorrentes chateados com ele e os restantes não lhe faz sentido procurar nem conversar. Afonso pergunta se João não passa a mão no pelo da Liliana e João acusa-o de fazer isso com o Pedro. João diz que Afonso tem medo do Pedro, daí não ir contra ele. Afonso atira ainda que João "estás todo borrado". João acha que eles têm receio de dizerem o que pensam um sobre o outro.

Há cinco concorrentes em risco. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality:

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

BRUNO - 761 20 20 04

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

Acompanhe tudo o que se passa na Casa aqui