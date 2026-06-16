Pedro acusa João Ricardo de fazer das mulheres “troféus” e gera onda de revolta

No Secret Story - Desafio Final, depois da dinâmica, João e Leandro conversam sobre a mesma e Pedro intervêm ao dizer que João tem de ser o primeiro a falar da próxima vez para ter tempo e, os dois entram numa forte picardia. João não gostava de ser como Pedro e falar como fala para as mulheres e Pedro diz que ele brinca com os sentimentos das mulheres. Chama-o de boneco várias vezes, "boneco figurante" e diz que fez de duas mulheres troféus. Pedro diz que ele ficar no 5º lugar já vai bem. João diz-lhe que deve aprender com ele, principalmente a dizer “vai lá lamber a do outro...” e acaba por treinar a forma como Pedro fala, imitando-o a falar para Flávia e Liliana. Pedro diz que por ser assim João está sozinho e não consegue ninguém, João ironiza que já aprendeu com Pedro como conquistar as mulheres.

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VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

PEDRO JORGE - 761 20 20 15

SARA - 761 20 20 16

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