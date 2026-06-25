Pedro acusa Marisa Susana de ser “sem noção”. A reação da concorrente deu que falar

No Secret Story – Desafio Final, Pedro não poupou Marisa e atirou-lhe uma crítica direta: pensa demasiado em jogo e, por isso, perde a noção de como interage com os colegas, acabando por os magoar sem se aperceber. Para reforçar o argumento, revelou que a própria já o fez consigo. Marisa não aceitou a acusação e defendeu-se com convicção: se não tivesse noção do que faz, já tinha saído do jogo. Garantiu ter empatia e sensibilidade, rejeitando a imagem que Pedro tentou passar dela.

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JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

PEDRO JORGE - 761 20 20 15

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