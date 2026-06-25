Pedro critica relação repentina de João Ricardo e Leandro: «Quase verti uma lágrima»

No Secret Story – Desafio Final, João diz que tem conhecido cada vez mais Leandro e acha que o percurso o fez aproximar-se dele. Marisa volta a interromper para fazer um comentário e depois atira, “está calada, Marisa, possa”. Pedro comenta que foram precisas 9 semanas para ter este discurso.

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VOTAÇÃO ESCOLHA O VENCEDOR:

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

PEDRO JORGE - 761 20 20 15

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