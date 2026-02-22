VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado

Pedro e Marisa tornaram-se um dos casais mais falados dos reality shows em Portugal. Na gala de aniversário da TVI falaram em exclusivo e deixaram um recado para quem vai entrar agora na casa.

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Fora da Casa

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

20:17
«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado
00:51

«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado

19:33
Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

19:10
Célia do primeiro Big Brother está de luto. A mensagem de despedida está a comover as redes sociais

Célia do primeiro Big Brother está de luto. A mensagem de despedida está a comover as redes sociais

18:18
Foi a TVI que os uniu e Portugal adora-os. Veja como estavam maravilhosos na Gala da TVI

Foi a TVI que os uniu e Portugal adora-os. Veja como estavam maravilhosos na Gala da TVI

00:03
Estreia cheia de sofisticação. Pedro Jorge e Marisa arrasam no aniversário da TVI

Estreia cheia de sofisticação. Pedro Jorge e Marisa arrasam no aniversário da TVI

20:26 Ontem
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Marisa e Pedro Jorge brilharam na gala TVI. Mas foi o vestido dela que roubou as atenções

Marisa e Pedro Jorge brilharam na gala TVI. Mas foi o vestido dela que roubou as atenções

Hoje às 03:35
Fábio responde com toda a verdade sobre relação com Liliana: «Acabámos (...) O que acontecer será partilhado»

Fábio responde com toda a verdade sobre relação com Liliana: «Acabámos (...) O que acontecer será partilhado»

20 fev, 16:55
Do Secret Story para a vida: as primeiras imagens da nova casa de Liliana Oliveira e Fábio Pereira

Do Secret Story para a vida: as primeiras imagens da nova casa de Liliana Oliveira e Fábio Pereira

1 fev, 20:17
Sexy e muito transparente: As imagens do look mais ousado de sempre de Márcia Soares

Sexy e muito transparente: As imagens do look mais ousado de sempre de Márcia Soares

Ontem às 20:01
Célia do primeiro Big Brother está de luto. A mensagem de despedida está a comover as redes sociais

Célia do primeiro Big Brother está de luto. A mensagem de despedida está a comover as redes sociais

Há 3h e 1min
Ver Mais

Notícias

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

Há 1h e 2min
A horas da estreia do Secret Story, desvendamos pormenores da gala! Saiba o que esperar

A horas da estreia do Secret Story, desvendamos pormenores da gala! Saiba o que esperar

Há 1h e 9min
Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Há 2h e 9min
Célia do primeiro Big Brother está de luto. A mensagem de despedida está a comover as redes sociais

Célia do primeiro Big Brother está de luto. A mensagem de despedida está a comover as redes sociais

Há 3h e 1min
Curioso com a estreia do Secret Story? Estes são os signos dos concorrentes

Curioso com a estreia do Secret Story? Estes são os signos dos concorrentes

Hoje às 16:23
Ver Mais Notícias

Opinião

Márcia Soares confirma apoio de Francisco Monteiro na sua nova aventura

Márcia Soares confirma apoio de Francisco Monteiro na sua nova aventura

16 jan, 12:04
Cadeira quente em estúdio! Ana Cristina e Fábio pegam-se por causa de Liliana: «Eu nunca disse isso»

Cadeira quente em estúdio! Ana Cristina e Fábio pegam-se por causa de Liliana: «Eu nunca disse isso»

31 dez 2025, 18:44
Ex-concorrentes discutem postura de Liliana com Fábio e Zé: «Passado uma semana, enfiou-se na cama...»

Ex-concorrentes discutem postura de Liliana com Fábio e Zé: «Passado uma semana, enfiou-se na cama...»

31 dez 2025, 18:40
«Se ela fica assim por um perfume, acho que era perigosíssimo...»: Marisa Susana lança farpa a Marisa

«Se ela fica assim por um perfume, acho que era perigosíssimo...»: Marisa Susana lança farpa a Marisa

31 dez 2025, 18:05
«Palavras de calibre tão baixo»: Fábio implacável após discussão de Liliana e Pedro sobre o ex-noivo Zé

«Palavras de calibre tão baixo»: Fábio implacável após discussão de Liliana e Pedro sobre o ex-noivo Zé

31 dez 2025, 17:35
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

Há 1h e 2min
«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado
00:51

«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado

Há 1h e 46min
Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Há 2h e 9min
Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado
00:29

Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado

Há 2h e 34min
Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

Hoje às 09:30
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia
02:44

«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia

20 fev, 23:29
Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas
22:08

Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas

20 fev, 16:04
Recrutas surpreendem os Instrutores e o Comandante com dedicatórias e Maria Botelho Moniz emociona todos com discurso de peso
09:56

Recrutas surpreendem os Instrutores e o Comandante com dedicatórias e Maria Botelho Moniz emociona todos com discurso de peso

19 fev, 22:28
«Juntos uma vez, juntos para sempre»: O maravilhoso discurso final do Comandante Moutinho
05:38

«Juntos uma vez, juntos para sempre»: O maravilhoso discurso final do Comandante Moutinho

19 fev, 16:39
Um dos momentos mais arrepiantes da 1ª Companhia. Instrutor Marques despede-se dos recrutas com forte dedicatória e 50 flexões
03:22

Um dos momentos mais arrepiantes da 1ª Companhia. Instrutor Marques despede-se dos recrutas com forte dedicatória e 50 flexões

19 fev, 16:28
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"Que doloroso é escrever estas palavras": Célia Ferreira, do "Big Brother", recebe triste notícia!

"Que doloroso é escrever estas palavras": Célia Ferreira, do "Big Brother", recebe triste notícia!

Hoje às 13:34
Marta Cardoso recorda fase conturbada: "Não conseguia dormir"

Marta Cardoso recorda fase conturbada: "Não conseguia dormir"

20 fev, 15:45
Ex-concorrente do «Big Brother» toma decisão importante: «Chorei pela coragem que tive»

Ex-concorrente do «Big Brother» toma decisão importante: «Chorei pela coragem que tive»

20 fev, 14:34
O que muitos querem saber: Marta Cardoso faz revelações sobre Zé Maria!

O que muitos querem saber: Marta Cardoso faz revelações sobre Zé Maria!

20 fev, 13:29
Em dia especial, Marcia Soares abre o coração: "Serei sempre grata"

Em dia especial, Marcia Soares abre o coração: "Serei sempre grata"

20 fev, 11:52
Ver Mais Outros Sites