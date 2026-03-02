Pedro emociona a Casa ao falar da sua história após revelação do segredo

Depois de ver o segredo «Mudei de sexo» revelado na gala do Secret Story 10, Pedro decidiu falar sobre a sua história e as dificuldades que enfrentou, num momento de forte emoção dentro da Casa.

Após a exposição pública do seu segredo, Pedro partilhou com os colegas alguns dos desafios que marcaram o seu percurso de vida. Durante a conversa, o concorrente revelou sentir, por vezes, mais preconceito vindo de pessoas mais novas, uma perceção que surpreendeu e gerou reflexão entre os restantes participantes.

O testemunho foi marcado pela sinceridade e pela vulnerabilidade, com Pedro a explicar como determinadas atitudes e comentários o afetaram ao longo do tempo. A partilha acabou por criar um momento de união na Casa, com vários colegas a demonstrarem apoio.

No final da intervenção, os concorrentes aplaudiram Pedro e reconheceram a coragem de falar abertamente sobre a sua história num contexto de grande exposição mediática.

Com as emoções ainda à flor da pele, a revelação do segredo transformou-se também numa oportunidade de reflexão e de maior compreensão dentro do jogo.