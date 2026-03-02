Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Pedro faz relato impressionante sobre a mudança de sexo

Na gala deste domingo, o João desvendou o segredo de Pedro: «mudei de sexo». O concorrente falou abertamente sobre a transição durante a Cadeira Quente. Veja tudo. 

A gala deste domingo ficou marcada pela expulsão de Ricky. A mulher, Liliana, não conseguiu conter as lágrimas à frente de todos depois de perceber que o marido não voltaria para a casa.

Ainda durante a gala, pela primeira vez, João foi confrontado no confessionário com a relação que teve com Catarina, que pensava não ser do conhecimento de ninguém. Assistiu ao casting da Catarina e negou todas as acusações feitas pela concorrente.

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!

Festa na casa! Ricardo João faz anos e a Voz organiza-lhe uma surpresa muito especial
Jéssica assume ser fã de Filipe Delgado, mas engana-se a dizer o nome e deixa concorrentes a rir à gargalhada
Autêntico meme! Jéssica e Catarina dão concerto matinal para Pedro: mas o talento deixa a desejar
Sara expõe investida de concorrente inesperado: «Ele disse-me que tinha lugar na cama dele...»
Pedro arrepia com confissão: «É graças a este programa e a um concorrente que eu ainda estou aqui»
Sara implacável com Tiago: «Eu disse que ele se ia revelar. O tom foi bastante agressivo»
Imagens marcantes: A reação de Hugo à «piada» que fez sobre o segredo de Pedro e ao aviso da Voz

Há 2h e 55min
Hugo confrontado com imagens polémicas sobre segredo de Pedro. Voz obrigada a intervir

Há 3h e 8min
Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque
Ontem às 23:42
Esta é a reação inédita de Liliana ao saber que Ricky foi o concorrente expulso
Hoje às 00:12
O público decidiu. Este é o segundo concorrente expulso do Secret Story 10

Hoje às 00:19
Bebé a caminho! Afonso Leitão e Catarina Miranda não escondem felicidade: «Cá te esperamos»

Há 14 min
A história de Pedro que emocionou os concorrentes: «Batiam-me (…) Acabei por comprar amigos»

A história de Pedro que emocionou os concorrentes: «Batiam-me (…) Acabei por comprar amigos»

Há 46 min
Hugo confrontado com imagens polémicas sobre segredo de Pedro. Voz obrigada a intervir

Há 3h e 8min
O público decidiu. Este é o segundo concorrente expulso do Secret Story 10

Hoje às 00:19
Quem saiu do Secret Story? Este é o expulso da semana

Hoje às 00:12
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
28 fev, 10:35
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
27 fev, 19:15
Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»
27 fev, 17:45
As imagens exclusivas do frente a frente: Ana e Jéssica discutem até uma virar as costas
26 fev, 19:24
Diogo sente que namorada Eva está em clima de "flirt" com Hugo: «Sinto que ela dá abertura»
26 fev, 18:40
Bebé a caminho! Afonso Leitão e Catarina Miranda não escondem felicidade: «Cá te esperamos»

Há 14 min
Afonso Leitão e Catarina Miranda radiantes com a chegada de bebé
Há 30 min
«Eu admiro-os»: Ruben e Tatiana já têm favoritos? Esta é a opinião do casal sobre os concorrentes do Secret Story 10

«Eu admiro-os»: Ruben e Tatiana já têm favoritos? Esta é a opinião do casal sobre os concorrentes do Secret Story 10

Ontem às 20:07
Diogo Alexandre surpreende Leomarte com presente inesperado e caro. O preço ultrapassa os 500 euros

Diogo Alexandre surpreende Leomarte com presente inesperado e caro. O preço ultrapassa os 500 euros

Ontem às 19:56
Imperdível. Ruben e Tatiana Boanova elogiam fortemente os concorrentes do Secret Story 10
Ontem às 19:35
«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente
Hoje às 01:25
Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque
Ontem às 23:42
Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»
28 fev, 08:46
Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados
27 fev, 19:44
Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»
27 fev, 17:40
Francisco Macau recorda a morte do pai: "Foi, é e será para sempre muito difícil"

Há 1h e 21min
Marta Cardoso fala sobre o filho: "É muito parecido comigo, no melhor e no pior"

Há 2h e 21min
"Ela foi amada. E continuará a ser lembrada": Soraia Moreira chora morte na família!

Hoje às 08:10
Noélia Pereira faz teste de gravidez... e é este o resultado: "Tenho de procurar um médico"

Ontem às 20:42
"Nestas horas...": perto das explosões no Dubai, Liliana Aguiar partilha esclarecimento sobre a família!

Ontem às 12:48
