No «Dois às 10», partilhamos imagens do momento em que o segredo de Pedro foi descoberto.
05:21
Pedro faz revelação e deixa rasgados elogios a concorrente do «Secret Story»: «Quero que seja o vencedor!»
Hoje às 11:39
05:28
Hélder e Diogo questionam Ana sobre o segredo e a concorrente faz partilha pessoal de peso
Há 1h e 6min
02:10
«Vocês fazem me questionar...»: Eva incomodada com supostas «segundas intenções» com João
Há 1h e 15min
03:16
Eva fala do seu «homem ideal» e as características deixam Ana boquiaberta
Há 1h e 18min
01:08
Eva abre o jogo sobre João: «Quem tem uma pessoa lá fora é ele, não sou eu»
Há 1h e 29min
03:42
Ana desconfia que Eva tem sentimentos fortes por João: «Vê lá se não te magoas»
Há 1h e 34min
01:44
«Gostas mais do Diogo ou do João?»: Ana «encosta» Eva à parede
Há 1h e 40min
03:57
Aconteceu: Hugo e Sara dão primeiro beijo
Há 2h e 6min
04:14
Imagens exclusivas: Ricardo João berra e pede para desistir do Secret Story
Há 2h e 21min
04:15
Ricardo João a ferver ao ser acusado de tecer comentários ofensivos
Há 2h e 33min
02:54
Só rir! Hugo perde centenas de euros e a culpa é de Ricardo João
Há 2h e 57min
01:27
Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto
Há 3h e 14min
03:04
Norberto declara-se a Catarina e espeta-lhe um beijo na boca
Há 3h e 19min
04:47
Cada um para o seu lado Catarina reage a imagens de Norberto e confrota-o: «Não brincas comigo»
Há 3h e 27min
02:08
O que não viu na gala. Diana Dora tem gesto inédito com Liliana
Há 3h e 35min
02:05
Sara e Hugo quase a dar o próximo passo até serem interrompidos pelo "sinal de consentimento"
Há 3h e 49min