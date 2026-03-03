Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Pedro incomodado com piada de Hugo e João não perdoa: «Não tens de justificar, pede desculpa»

No Secret Story 10, o segredo de Pedro foi desvendado, mas o foco foram imagens polémicas de uma brincadeira que Hugo fez em torno do tema. João referiu que «há brincadeiras que não devem ser feitas». Veja as imagens completas.

No Especial desta segunda-feira, 2 de março, foram revelados os concorrentes que ficam em risco e que dependem agora exclusivamente do público para continuar na competição.

A votação é para SALVAR, o que significa que o concorrente menos votado será expulso na próxima gala.

Os nomeados desta semana são:
ANA – 761 20 20 01
HUGO – 761 20 20 09
LUZIA – 761 20 20 13
PEDRO – 761 20 20 15
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!

A ferver

Tiago na mira de Sara: «Porque é que estás com cara de nojo?»
03:41
03:41

Tiago na mira de Sara: «Porque é que estás com cara de nojo?»

01:32
Sanção pesada! Hugo perde "fortuna" e é automaticamente nomeado após desrespeitar as regras da Voz
01:54
01:54

Sanção pesada! Hugo perde "fortuna" e é automaticamente nomeado após desrespeitar as regras da Voz

01:24
Hélder desconfia que João tem a ex-namorada na casa: «Ele falou em mentiras num casting...»
02:09
02:09

Hélder desconfia que João tem a ex-namorada na casa: «Ele falou em mentiras num casting...»

01:14
«É mentira»: quase a chorar, João sai do confessionário transtornado após ver casting de Catarina
02:53
02:53

«É mentira»: quase a chorar, João sai do confessionário transtornado após ver casting de Catarina

01:09
Mais uma sanção na casa. Hugo perde 5000€ e todos levam reprimenda da Voz
05:22
05:22

Mais uma sanção na casa. Hugo perde 5000€ e todos levam reprimenda da Voz

22:22 Ontem
A ferver. Tiago no centro da polémica: atitudes e postura levantam críticas entre os colegas
11:36
11:36

A ferver. Tiago no centro da polémica: atitudes e postura levantam críticas entre os colegas

22:08 Ontem
Mais Vistos

Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»
Ontem às 14:22

Pedro e Marisa comunicam: «A vida muda e infelizmente chegámos à conclusão que não conseguimos»

Ontem às 14:22
Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI
21 fev, 20:20

Estreia em grande. Pedro Jorge e Marisa combinam looks no aniversário da TVI

21 fev, 20:20
Sara propõe que homens e mulheres troquem de roupa. E a reação de Pedro vale aplauso dos colegas
02:07
Há 2h e 20min
02:07

Sara propõe que homens e mulheres troquem de roupa. E a reação de Pedro vale aplauso dos colegas

Há 2h e 20min
Segredo revelado: Pedro mudou de sexo e mostrou fotografias antes da transição no especial com Cristina Ferreira
23 fev, 22:46

Segredo revelado: Pedro mudou de sexo e mostrou fotografias antes da transição no especial com Cristina Ferreira

23 fev, 22:46
A pista confirmou tudo. Este concorrente desvendou o segredo de Pedro
1 mar, 23:51

A pista confirmou tudo. Este concorrente desvendou o segredo de Pedro

1 mar, 23:51
Notícias

Cláudio Ramos sente-se mal antes do programa e vê-se obrigado a faltar. Os sintomas são incapacitantes
Há 1 min

Cláudio Ramos sente-se mal antes do programa e vê-se obrigado a faltar. Os sintomas são incapacitantes

Há 1 min
Afinal, Eva não é ruiva? Reveladas fotos nunca antes vistas da «Ariel» do Secret Story 10
Há 50 min

Afinal, Eva não é ruiva? Reveladas fotos nunca antes vistas da «Ariel» do Secret Story 10

Há 50 min
Manuel Luís Goucha abre agenda privada da mãe e descobre «promessas» inacreditáveis
Há 52 min

Manuel Luís Goucha abre agenda privada da mãe e descobre «promessas» inacreditáveis

Há 52 min
Filipe Delgado declara-se ao Instrutor-Chefe da 1ª Companhia: «Exigente no conteúdo e brilhante nas instruções»
Há 1h e 29min

Filipe Delgado declara-se ao Instrutor-Chefe da 1ª Companhia: «Exigente no conteúdo e brilhante nas instruções»

Há 1h e 29min
Há 15 anos entrou no Big Brother e desistiu. Hoje vive pesadelo no Dubai: «Dormimos no carro (…) várias explosões»
Há 2h e 39min

Há 15 anos entrou no Big Brother e desistiu. Hoje vive pesadelo no Dubai: «Dormimos no carro (…) várias explosões»

Há 2h e 39min
Opinião

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»
23 fev, 19:31

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo "em pulgas"
23 fev, 18:37

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»
23 fev, 18:28

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»
23 fev, 18:19

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»
23 fev, 18:06

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
EXCLUSIVOS

Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky
03:14
Ontem às 19:46
03:14

Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky

Ontem às 19:46
Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam
02:00
Ontem às 19:43
02:00

Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam

Ontem às 19:43
À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
03:03
28 fev, 10:35
03:03

À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele

28 fev, 10:35
Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas
03:52
27 fev, 19:15
03:52

Última Hora: Pedro chora copiosamente após críticas dos colegas. Veja as imagens exclusivas

27 fev, 19:15
Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»
01:06
27 fev, 17:45
01:06

Caio surpreendido com imagens exclusivas de Luzia a lançar-lhe piropos: «Parabéns aos pais!»

27 fev, 17:45
FORA DA CASA

Cláudio Ramos sente-se mal antes do programa e vê-se obrigado a faltar. Os sintomas são incapacitantes
Há 1 min

Cláudio Ramos sente-se mal antes do programa e vê-se obrigado a faltar. Os sintomas são incapacitantes

Há 1 min
Manuel Luís Goucha abre agenda privada da mãe e descobre «promessas» inacreditáveis
Há 52 min

Manuel Luís Goucha abre agenda privada da mãe e descobre «promessas» inacreditáveis

Há 52 min
Filipe Delgado declara-se ao Instrutor-Chefe da 1ª Companhia: «Exigente no conteúdo e brilhante nas instruções»
Há 1h e 29min

Filipe Delgado declara-se ao Instrutor-Chefe da 1ª Companhia: «Exigente no conteúdo e brilhante nas instruções»

Há 1h e 29min
«Ri e faz fixes»: Instrutor Rodrigo Joaquim mostra-se como nunca ao lado de Filipe Delgado
Há 1h e 35min

«Ri e faz fixes»: Instrutor Rodrigo Joaquim mostra-se como nunca ao lado de Filipe Delgado

Há 1h e 35min
Há 15 anos entrou no Big Brother e desistiu. Hoje vive pesadelo no Dubai: «Dormimos no carro (…) várias explosões»
Há 2h e 39min

Há 15 anos entrou no Big Brother e desistiu. Hoje vive pesadelo no Dubai: «Dormimos no carro (…) várias explosões»

Há 2h e 39min
TVI Reality

«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente
03:06
Ontem às 01:25
03:06

«Beijei um sapo»: Ricardo João manda boca para Ana e o clima aquece na Cadeira Quente

Ontem às 01:25
Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque
06:29
1 mar, 23:42
06:29

Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque

1 mar, 23:42
Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»
07:42
28 fev, 08:46
07:42

Diogo avisa a namorada Eva após proximidade de outro homem: «Não venho fazer figura palhaço»

28 fev, 08:46
Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados
03:21
27 fev, 19:44
03:21

Após confronto aceso no Especial, Hugo e Luzia trocam pedidos de desculpa e acabam abraçados

27 fev, 19:44
Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»
02:18
27 fev, 17:40
02:18

Por um fio! João já carregou no segredo de Pedro: «Carreguei pela reação após a pista»

27 fev, 17:40
Outros Sites

Gritos de dor. Tatiana Boa Nova mostra momentos de pânico: «O Ruben apanhou o maior choque da vida»
Há 1h e 11min

Gritos de dor. Tatiana Boa Nova mostra momentos de pânico: «O Ruben apanhou o maior choque da vida»

Há 1h e 11min
Lembra-se? Marta Cardoso já venceu um reality show da TVI: "Foi duro"
Há 1h e 11min

Lembra-se? Marta Cardoso já venceu um reality show da TVI: "Foi duro"

Há 1h e 11min
Bruno de Carvalho chora a morte do pai: "Não sinto que precise de te deixar palavras agora..."
Ontem às 15:12

Bruno de Carvalho chora a morte do pai: "Não sinto que precise de te deixar palavras agora..."

Ontem às 15:12
Afonso Leitão e Catarina Miranda radiantes com a chegada de bebé: "Prontos para te receber"
Ontem às 13:21

Afonso Leitão e Catarina Miranda radiantes com a chegada de bebé: "Prontos para te receber"

Ontem às 13:21
Francisco Macau recorda a morte do pai: "Foi, é e será para sempre muito difícil"
Ontem às 11:26

Francisco Macau recorda a morte do pai: "Foi, é e será para sempre muito difícil"

Ontem às 11:26
