No «Dois às 10», Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins fazem a análise da 11.ª gala do «Secret Story 9».
Pedro Jorge abandona a cadeira quente em lágrimas e deixa a Casa sem reação. Cristina Ferreira explica: «Só hoje é que vamos saber»
- Joana Lopes
- Há 3h e 44min
04:07
Há 3h e 44min
02:46
Marisa mostra-se com ciúmes após pedido de Pedro que envolve Marisa Susana
Há 32 min
05:09
Dylan cada vez mais perto do segredo de Bruno: «Esteve às portas da morte»
Há 49 min
05:03
Marisa e Pedro trocam beijos intensos e apaixonados às escondidas de todos
Há 1h e 1min
05:38
«Tens os dias contados (...) e vais continuar sozinha»: Estala o confronto aceso entre Ana e Pedro
Há 1h e 54min
02:23
«Oh Ana, vai-te confessar a um padre mouco que ninguém te liga nenhuma!»: Leandro passa-se com Ana
Há 2h e 18min
03:49
Pedro responde torto a Marisa e fica fora de si ao atacar o outro grupo: «Não têm respeito por quem está aqui triste!»
Há 2h e 31min
02:13
Querem vê-lo "a cair" e vão "fazer por isso": Bruno e Dylan são claros sobre Pedro
Há 2h e 34min
02:29
Liliana e Pedro dão descasca no outro grupo, Ana intervém e leva tacada de Leandro
Há 3h e 13min
01:57
Um arco-íris foi deixado na cama de Leandro e esta foi a justificação
Há 3h e 35min
01:36
No rescaldo do frente a frente entre Pedro e Dylan, o concorrente reage: «É um ordinarão»
Há 3h e 55min
01:40
Um abraço matinal entre Pedro Jorge e Marisa para começar o dia na casa
Há 3h e 58min
09:57
Um ataque surpresa: A invasão do quarto azul pelos rivais de Leandro que promete 'incendiar' a casa
Hoje às 10:17
01:39
O Gangue dos Frescos vai enfraquecer? Entre risos e gozo, esta é a nova teoria
Hoje às 10:13
03:26
A casa vira um 'infantário' e Leandro dispara para o grupo rival: «Pode ser que encha a boca aos quatro»
Hoje às 09:59
03:32
Por decisão da Voz, Marisa é obrigada a tomar uma posição na casa
Hoje às 09:40
06:00
Para Marisa, Dylan e Inês não têm relação porque nunca passa a faixa do consentimento: «Mas vocês são namorados?»
Hoje às 09:25
00:49
Inédito: Emocionado, Pedro abandona a cadeira quente e vai para o confessionário
Hoje às 09:17
02:44
O termo "abajur" atirado a concorrente que incendiou o ambiente entre Inês e Leandro
Hoje às 09:07
02:41
Após ter sido chamado de "padre" por Bruna, Leandro riposta: «Ridiculariza e inferioriza as pessoas...»
Hoje às 08:45
05:16
A frase polémica de Dylan sobre "partir o tacão de concorrente" e "dar um soco" que levou Leandro ao limite
Hoje às 08:40
02:01
«Quando abre a boca, é sempre para me diminuir»: Em lágrimas, Liliana desabafa com a Voz no quarto
Hoje às 08:20
03:36
«Trouxeste uma cicatriz minha»: Liliana abandona a sala e acaba em lágrimas no quarto
Hoje às 08:18
04:01
O momento em que Bruno entregou fenistil a Liliana gera o caos no pós-gala: «Olhas-me com cara de nojo»
Hoje às 08:15
01:00
Dylan lança farpa a Liliana e Fábio durante as nomeações: «Não quero cá casais a fazer competição»
Hoje às 00:43
02:23
Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge
Hoje às 00:40
03:50
Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio
Hoje às 00:38
06:15
Inédito: Marisa e Pedro nomeiam em dupla pela primeira vez
Hoje às 00:34
01:38
Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens
Hoje às 00:29
02:23
Imperdível: A VT especial da gala reúne os momentos mais emocionantes da semana
Hoje às 00:27
01:33
Bruna ficou imune e esta é a reação que está a dar que falar
Hoje às 00:25
03:44
Choque absoluto: Gang dos Frescos fica boquiaberto com a saída de Marisa Susana
Hoje às 00:18
06:14
Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão
Hoje às 00:16
03:28
O público decidiu: Conheça o concorrente expulso
Hoje às 00:09
02:41
Arrepiante: Inês explica segredo e acaba por se declarar a Dylan
Ontem às 23:45
05:07
Para tudo: Bruna carrega no botão dos segredos e desvenda um segredo ainda não revelado
Ontem às 23:43
01:23
Hilariante: Leandro recebe notícia do exterior que provoca gargalhadas no estúdio
Ontem às 23:36
06:30
Surpreendente: Leandro emociona-se ao receber surpresa especial da mãe
Ontem às 23:36
03:42
Innédito: Dylan arrasa Leandro e chama-lhe «padre» em pleno confronto
Ontem às 23:28
02:27
VT explosiva expõe guerras internas e abala toda a casa
Ontem às 23:20
06:01
Discussão sem fim: Dylan arrasa Ana «Perdeu a identidade toda»
Ontem às 23:17
05:03
A ferver: Marisa tem duas caras? Os concorrentes dão a sua opinião
Ontem às 23:11
02:29
A ferver: VT revela caos total e reacende guerras dentro da casa
Ontem às 23:06
00:46
Emoção máxima termina em beijo apaixonado entre Marisa e Pedro
Ontem às 22:43
07:22
Lágrimas sem fim: Marisa e Pedro recebem presente dos filhos
Ontem às 22:43
04:17
Inédito. Concorrentes admitem suspeitas entre Pedro e Marisa: «Cheguei mesmo a pensar que são um casal»
Ontem às 22:37
02:33
VT revela ciúmes e complica ainda mais a relação entre Pedro e Marisa dentro da casa
Ontem às 22:35
02:37
A opinião explosiva de Bruna Gomes sobre Dylan e Inês que deixou o estúdio em euforia
Ontem às 22:31
07:28
Sem papas na língua: Marisa Susana tem inveja de Marisa? Ana não tem dúvidas
Ontem às 22:26
01:11
Ciúmes sem fim: Marisa Susana faz confissão sobre Pedro e Marisa e leva resposta
Ontem às 22:26
02:33
Bombástico: VT revela conflitos escondidos e coloca Ana no centro das confusões
Ontem às 22:18
02:31
Cúmplices: Pedro e Marisa conseguem momento a sós
Ontem às 22:13
02:58
Primeiro salvo causa euforia e deixa estúdio em delírio. Saiba quem é
Ontem às 22:07
01:39
Como nunca a viu: Vera 'rasga' Inês e Dylan e faz confissão que agita o estúdio
Ontem às 22:04
05:11
Inédito: Fábio e Liliana surpreendem todos com promessa inédita sobre o prémio final
Ontem às 22:02
01:37
A arder: Dylan lança farpa a Marisa e solta aviso que deixa a casa em alerta
Ontem às 21:55
06:18
Fábio e Dylan em confronto feroz com fortes acusações: «Vai agredir alguém»
Ontem às 21:54
02:26
Bombástico: VT expõe má lingua entre casais e instala mau estar na casa
Ontem às 21:47
04:15
«Futilidade» e «Nulidade»: Concorrentes unidos contra Liliana?
Ontem às 21:44
03:27
Inédito: Bruno provoca Liliana com gesto sarcástico que incendeia a gala
Ontem às 21:39
02:25
Explosivo: VT expõe má língua e deixa concorrentes boquiabertos
Ontem às 21:35