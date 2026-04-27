Pedro Jorge “ajusta contas” com Marisa Susana e a concorrente atira: «Ficava-te bem um obrigado»

No Secret Story – Desafio Final, a Voz desafia Pedro, Leandro e Marisa Susana a resolver as tensões que ficaram por esclarecer. Marisa Susana ataca em primeiro lugar, acusando Pedro de nunca ter valorizado o apoio que lhe deu após a saída do outro programa, mas Pedro não deixa passar: interrompe e classifica esse apoio como "forçado". O confronto escala e os dois acabam por se desentender também em torno das declarações sobre ciúmes que Marisa Susana fez à imprensa quando saiu da sua primeira edição.

Estes são os primeiros concorrentes em risco de expulsão do Secret Story - Desafio Final.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

AFONSO – 761 20 20 01

ARIANA – 761 20 20 03

DANIELA SANTO – 761 20 20 05

DIOGO AFONSO – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 11

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