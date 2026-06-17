Pedro Jorge condena a decisão de Sara de levar João Ricardo ao almoço: «Não foi uma decisão inteligente»

No Secret Story - Desafio Final, Pedro questiona Sara qual a sua intenção ao convidar João para o almoço que ganhou. Sara responde que fez isso para falarem mais dela na Casa. Pedro afirma que na sua opinião, não foi uma jogada muito inteligente. Sara explica ainda que com João ainda há coisas para falar. No Confessionário, Sara assume que escolheu João para provocar reações na Casa. Depois, Sara questiona João se vai ajudar a lavar a louça, ou se só vai ficar a ver. Os dois entram rapidamente em picardias pela escolha inesperada de Sara, com Pedro Jorge a assistir a tudo
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VOTAÇÃO PARA SALVAR:
BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
SARA - 761 20 20 16