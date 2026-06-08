Pedro Jorge condena atitude de Marisa Susana: «Ela vai dando uns pontapés, faz um espetáculo, chora...»

No Especial do Secret Story - Desafio Final, assistimos a imagens do convite que Marisa Susana ofereceu a João Ricardo e que deixou todos em stress. No Especial, os dois comentaram o tema, bem como Pedro Jorge, Sara, Liliana, Leandro e Afonso, que foram os que se mostraram mais indignados com a escolha. Isto porque o convite acontece depois de Marisa e João terem protagonizado acesas discussões nos últimos dias. Veja tudo.

O dia ficou marcado por uma acesa discussão entre Pedro Jorge e João Ricardo. O vencedor do Secret Story 9 falou de Gonçalo Quinaz e deixou Liliana e João Ricardo em choque. Este foi o ponto de partida para um confronto cara a cara entre João Ricardo e Pedro Jorge, que trocaram feias acusações sobre edições anteriores do programa.

Veja aqui o momento polémico