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Pedro Jorge defende Sara e não poupa Liliana: «É a primeira a ficar ofendida quando falam do...»

No Especial do Secret Story - Desafio Final, os concorrentes assistiram a imagens alusivas a uma dinâmica desta tarde, em que Liliana e Sara acabaram por se desentender e trocar acusações. Pedro Jorge aproveitou o direto para se intrometer e defender Sara. Veja tudo. 

Há quatro concorrente em risco esta semana. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01
Leandro 761 20 20 11
Sara 761 20 20 16
Catarina 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.

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