Pedro Jorge desaba em lágrimas ao abordar tema sensível: "Eu e a Marisa temos de saber gerir"

No “Dois às 10”, recebemos Pedro Jorge, o grande vencedor do “Secret Story – Desafio Final”. Depois da conquista da vitória, faz um balanço da experiência, recorda os momentos mais marcantes da aventura e emociona-se ao falar da filha. Entre lágrimas, confessa que um dos maiores desafios é ajudá-la a lidar com a exposição e a fama que surgiram após a sua participação no reality show.