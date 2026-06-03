Pedro Jorge desabafa sobre o jogo: «O meu nome pesa...»

No Secret Story - Desafio Final, os concorrentes iniciam uma nova dinâmica do "espelho meu". Durante o momento, Pedro Jorge desabafa sobre a pressão do jogo e a forma como sente que é visto pelos colegas.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

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