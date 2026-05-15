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Pedro Jorge descobre o cúmplice do segredo e partilha com João Ricardo: «Segue a mesma linha de raciocínio da outra edição»

No Secret Story - Desafio Final, todos estão a julgar o cumplice do segredo porque só tinha que ter partido um pouco de giz e garantir que o quadro estava sempre riscado. Pedro Jorge chama João Ricardo e diz-lhe que sabe quem foi, como pista diz o seguinte: «Segue a mesma linha de raciocínio da outra edição». Recorde que Ricardo João "entregou" o seu segredo pouco tempo depois de entrar na casa.

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