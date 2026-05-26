Pedro Jorge e Afonso, aliados ou amigos? Concorrente faz revelação bombástica: «Afeta muitas almas»

No Especial do Secret Story - Desafio Final, os concorrentes assistiram a imagens alusivas a uma dinâmica desta tarde, em que Flávia e Afonso trocaram várias farpas. Pedro Jorge é metido ao barulho e o caos instala-se. No Especial, todos puderam opinar sobre a discussão. Veja o vídeo.

Há quatro concorrente em risco esta semana. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Afonso 761 20 20 01

Leandro 761 20 20 11

Sara 761 20 20 16

Catarina 761 20 20 19

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