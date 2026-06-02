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Pedro Jorge e Flávia numa discussão sem controlo, que acaba com muitas lágrimas

Cristina Ferreira abre o Especial a mostrar imagens de uma discussão muito intensa entre Pedro Jorge e Flávia. Os dois concorrentes trocam acusações um com o outro e não ‘medem’ as palavras.

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Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:
 
FLÁVIA - 761 20 20 08
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
LILIANA - 761 20 20 17

Veja, reveja e acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.

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