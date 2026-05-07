Pedro Jorge é frontal: «Vi um Leandro completamente diferente, desumilde»

Pedro aproveitou o lanche especial conquistado na última Gala, ao lado de Leandro e Marisa, para abrir o coração sobre tudo aquilo que viveu depois da participação no Secret Story 9. O concorrente garantiu que poucas pessoas sabem realmente aquilo por que passou fora da casa.

Durante a conversa, Pedro explicou ainda que acredita não ser possível resolver as diferenças com Leandro enquanto o colega continuar “debaixo da fama”. Apesar do ambiente emotivo, os três continuaram a conversar de forma cordial, numa tentativa de esclarecer os conflitos e encontrar algum entendimento.

A dada altura, Marisa acabou por surpreender ao admitir que compreende o ponto de vista de Pedro e confessou que se sentiu “burra” por se ter deixado enganar, reforçando que, dentro da casa, tudo faz parte do jogo.