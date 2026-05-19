Pedro Jorge é implacável com criticas de Ana: «Procura outro foco»

Após o fim do Especial, Pedro Jorge mostra-se muito confiante nas suas atitudes e decisões. Ao ser confrontado com Ana com a nomeação, Pedro Jorge explica o que motivou os seus votos. Além disso, diz à rival que não vai alimentar mais a discussão entre os dois. «Procura outro foco!». Veja aqui como reagiu Ana a estas palavras.

Na mesma noite, ficámos a saber o novo leque de nomeados. Há cinco concorrentes em risco. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality.

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

BRUNO - 761 20 20 04

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

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