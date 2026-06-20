Pedro Jorge e Leandro numa discussão mais forte que nunca! Voz é obrigada a fazer um aviso

No Secret Story - Desafio Final, os concorrentes viviam uma tarde tranquila, a apanhar sol no jardim da casa, quando Pedro Jorge e Leandro se envolveram subitamente numa discussão mais forte que nunca! A Voz viu-se obrigada a fazer um aviso aos dois concorrentes.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

SARA - 761 20 20 16

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