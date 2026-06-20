Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Pedro Jorge e Leandro numa discussão mais forte que nunca! Voz é obrigada a fazer um aviso

No Secret Story - Desafio Final, os concorrentes viviam uma tarde tranquila, a apanhar sol no jardim da casa, quando Pedro Jorge e Leandro se envolveram subitamente numa discussão mais forte que nunca! A Voz viu-se obrigada a fazer um aviso aos dois concorrentes.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04
JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
SARA - 761 20 20 16

Acompanhe tudo aqui

Últimos vídeos
Últimos vídeos

A ferver

Pedro Jorge passa-se com Leandro: «Já viste bem a tua prestação aqui dentro!?»
02:51

Pedro Jorge passa-se com Leandro: «Já viste bem a tua prestação aqui dentro!?»

17:36
João Ricardo pica Marisa Susana: «Estás a ser criancinha e eu não tenho paciência»
03:51

João Ricardo pica Marisa Susana: «Estás a ser criancinha e eu não tenho paciência»

12:38
João Ricardo fala em «desilusão» e expressão polémica deixa Sara em choque
03:23

João Ricardo fala em «desilusão» e expressão polémica deixa Sara em choque

00:45
Não há sossego. Ambiente agreste domina tudo e todos no Desafio Final
09:32

Não há sossego. Ambiente agreste domina tudo e todos no Desafio Final

14:15 Ontem
Não viu em direto, veja agora - João Ricardo fora de si com Pedro Jorge: «Perigosíssimo, vergonhoso»
03:44

Não viu em direto, veja agora - João Ricardo fora de si com Pedro Jorge: «Perigosíssimo, vergonhoso»

00:38 Ontem
Bruno e Marisa Susana em momento de tensão: «Calma!»
07:01

Bruno e Marisa Susana em momento de tensão: «Calma!»

00:03 Ontem
Mais A ferver

Mais Vistos

Apaixonaram-se há nove anos num reality e construíram uma família que derrete qualquer um: a história de amor contada em fotos

Apaixonaram-se há nove anos num reality e construíram uma família que derrete qualquer um: a história de amor contada em fotos

Ontem às 16:18
Pedro Jorge não sabe, mas cá fora espera-o uma grande mudança profissional

Pedro Jorge não sabe, mas cá fora espera-o uma grande mudança profissional

Ontem às 12:22
Carolina Braga voltou para os braços do 'ex' Diogo e agora estão noivos! As imagens do pedido de casamento

Carolina Braga voltou para os braços do 'ex' Diogo e agora estão noivos! As imagens do pedido de casamento

11 jun, 15:13
«Tentei proteger-me»: Marcia Soares revive "experiência amorosa "com Francisco Monteiro

«Tentei proteger-me»: Marcia Soares revive "experiência amorosa "com Francisco Monteiro

Ontem às 17:17
Três meses depois de ganhar o Secret Story 9, Pedro Jorge cumpre sonho antigo e leva os filhos à Disney. Veja as imagens.

Três meses depois de ganhar o Secret Story 9, Pedro Jorge cumpre sonho antigo e leva os filhos à Disney. Veja as imagens.

4 mar, 10:28
Ver Mais

Notícias

Mudança radical: Ex-concorrente confia o seu novo look a uma estrela da TVI e o resultado já viralizou

Mudança radical: Ex-concorrente confia o seu novo look a uma estrela da TVI e o resultado já viralizou

Há 1h e 45min
Ao lado de Fábio, Liliana faz anúncio inesperado e deixa seguidores surpreendidos: «O nosso filho»

Ao lado de Fábio, Liliana faz anúncio inesperado e deixa seguidores surpreendidos: «O nosso filho»

Há 1h e 57min
Pura ternura: Avó de Marco Costa dança com a bisneta e o momento vai deixá-lo emocionado

Pura ternura: Avó de Marco Costa dança com a bisneta e o momento vai deixá-lo emocionado

Há 3h e 9min
Depois do reality show, Nufla toma decisão marcante e mostra resultado nas redes sociais

Depois do reality show, Nufla toma decisão marcante e mostra resultado nas redes sociais

Hoje às 15:21
Parece caro, mas custa uma fração do que imagina: O acessório que está a conquistar os festivais

Parece caro, mas custa uma fração do que imagina: O acessório que está a conquistar os festivais

Hoje às 14:31
Ver Mais Notícias

Opinião

Afonso Leitão comenta tudo: «Ela está virar-se contra o maior apoio dela»

Afonso Leitão comenta tudo: «Ela está virar-se contra o maior apoio dela»

Ontem às 19:15
Francisco Monteiro sobre Pedro Jorge: «Todos os outros fazem o trabalho sujo por ele»

Francisco Monteiro sobre Pedro Jorge: «Todos os outros fazem o trabalho sujo por ele»

Ontem às 01:06
Francisco Monteiro reage: «O Pedro Jorge mandar o assunto e depois esconder-se, não consigo aceitar»

Francisco Monteiro reage: «O Pedro Jorge mandar o assunto e depois esconder-se, não consigo aceitar»

Ontem às 00:31
Há um regresso de peso a comentar o Extra: «Um interregno, estive afastado duas semaninhas»

Há um regresso de peso a comentar o Extra: «Um interregno, estive afastado duas semaninhas»

Ontem às 00:23
Inês Morais surpreende com opinião sobre João Ricardo: «Arrasta o Pedro para isto com a Sara...»

Inês Morais surpreende com opinião sobre João Ricardo: «Arrasta o Pedro para isto com a Sara...»

18 jun, 17:34
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda
02:11

Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda

16 jun, 01:35
Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»
01:46

Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»

12 jun, 01:30
Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico
02:15

Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico

8 jun, 19:10
Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»
02:15

Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»

8 jun, 19:00
Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»
03:14

Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»

8 jun, 18:19
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Mudança radical: Ex-concorrente confia o seu novo look a uma estrela da TVI e o resultado já viralizou

Mudança radical: Ex-concorrente confia o seu novo look a uma estrela da TVI e o resultado já viralizou

Há 1h e 45min
Ao lado de Fábio, Liliana faz anúncio inesperado e deixa seguidores surpreendidos: «O nosso filho»

Ao lado de Fábio, Liliana faz anúncio inesperado e deixa seguidores surpreendidos: «O nosso filho»

Há 1h e 57min
Pura ternura: Avó de Marco Costa dança com a bisneta e o momento vai deixá-lo emocionado

Pura ternura: Avó de Marco Costa dança com a bisneta e o momento vai deixá-lo emocionado

Há 3h e 9min
Depois do reality show, Nufla toma decisão marcante e mostra resultado nas redes sociais

Depois do reality show, Nufla toma decisão marcante e mostra resultado nas redes sociais

Hoje às 15:21
Parece caro, mas custa uma fração do que imagina: O acessório que está a conquistar os festivais

Parece caro, mas custa uma fração do que imagina: O acessório que está a conquistar os festivais

Hoje às 14:31
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Desilusão, insultos e frustração. Leandro, João Ricardo e Bruno "arrasam" Pedro Jorge
08:37

Desilusão, insultos e frustração. Leandro, João Ricardo e Bruno "arrasam" Pedro Jorge

17 jun, 22:40
João Ricardo expõe conversa privada de Pedro Jorge com Nufla: «Disse que era bom»
03:51

João Ricardo expõe conversa privada de Pedro Jorge com Nufla: «Disse que era bom»

17 jun, 22:24
Pedro Jorge acusado de usar as mulheres da Casa: «Que assuma as consequências dos atos dele»
03:51

Pedro Jorge acusado de usar as mulheres da Casa: «Que assuma as consequências dos atos dele»

17 jun, 22:24
Leandro acusa Sara prolongar uma narrativa "amorosa" com João Ricardo
03:15

Leandro acusa Sara prolongar uma narrativa "amorosa" com João Ricardo

17 jun, 22:10
Sara é decisiva sobre João Ricardo: «Não confia em mim e eu não confio nele»
04:07

Sara é decisiva sobre João Ricardo: «Não confia em mim e eu não confio nele»

17 jun, 22:07
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Marcia Soares soma e segue: "Cada vez mais orgulhosa do meu percurso"

Marcia Soares soma e segue: "Cada vez mais orgulhosa do meu percurso"

Ontem às 11:55
Gesto de Cristina Ferreira deixa Marcia Soares agradecida: «Confesso que fiquei muito feliz»

Gesto de Cristina Ferreira deixa Marcia Soares agradecida: «Confesso que fiquei muito feliz»

Ontem às 10:32
Ausente das redes sociais, David Maurício revela ter encontrado o amor: «Estamos a viver juntos»

Ausente das redes sociais, David Maurício revela ter encontrado o amor: «Estamos a viver juntos»

18 jun, 15:57
Marcia Soares mete-se com a avó: "Vou pôr a mulher a trabalhar"

Marcia Soares mete-se com a avó: "Vou pôr a mulher a trabalhar"

18 jun, 14:14
Cristina Ferreira brinca: "Por isso é que não sou pedida em casamento"

Cristina Ferreira brinca: "Por isso é que não sou pedida em casamento"

18 jun, 13:23
Ver Mais Outros Sites