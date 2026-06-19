Pedro e Marisa falam sobre Leandro e Pedro diz que Leandro diz que foi real na outra edição e agora diz que também o está a ser, e considera isso incoerente. Pedro comenta que viveu aqui com uma pessoa durante 3 meses, meteu-se nas “calças dele” pois via que ele ficava mal por gozarem com a sua orientação sexual e trejeitos, agarrou-se a isso, ajudou-o e defendia-o. Considerava-o amigo e afinal "foi uma farsa". Marisa partilha que Leandro lhe disse que se considerava o mais interventivo nos diretos e Pedro comenta “que humildade”.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Pedro Jorge e Marisa Susana arrasam Leandro: «E eu era amigo dele...»
- Há 1h e 37min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
02:26
Pedro Jorge e Marisa Susana arrasam Leandro: «E eu era amigo dele...»
Há 1h e 37min
03:10
Sara fica em choque após declaração inesperada de João Ricardo
Há 7 min
04:24
João Ricardo volta a tentar resolver assuntos pendentes com Sara. E a reação da concorrente é inédita
Há 16 min
05:16
João Ricardo afirma que Pedro Jorge é "o problema de Portugal": «Da coisa mais reles»
Há 31 min
01:31
Afonso Leitão comenta tudo: «Ela está virar-se contra o maior apoio dela»
Há 40 min
03:17
Sara e Marisa Susana não se entendem. E a discussão sobe de tom entre ambas
Há 41 min
07:27
Novo momento viral. Telefone toca na Casa e concorrentes respondem a questões inéditas da Voz
Há 1h e 19min
02:29
Alice Alves interrompe direto para assistir a discussão acesa entre Sara e Marisa Susana
Há 1h e 45min
02:13
Francisco Monteiro recorda relação com Marcia Soares. E considera-a como "fracassada"
Há 2h e 5min
01:19
Francisco Monteiro revela conversa polémica nos bastidores com Gonçalo Quinaz: «Disse-me...»
Há 2h e 10min
01:51
Surpresa na Casa deixa concorrentes em alvoroço. E há quem reclame
Há 2h e 20min
03:45
João Ricardo tenta conversar com Sara, mas leva uma nega: «Um monstro»
Há 2h e 50min
02:33
Em lágrimas, Bruno Simão declara-se a mulher especial: «Amo-te...»
Hoje às 15:55
03:22
Concorrentes falam sobre Sara: «A cara dela...»
Hoje às 15:20
02:54
Marisa Susana faz acusação ao 'chef' Leandro: «Comida podre no frigorifico»
Hoje às 14:37
04:27
Pedro Jorge e Sara lamentam atitude e acusações de João Ricardo
Hoje às 14:19