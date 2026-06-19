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Pedro Jorge e Marisa Susana arrasam Leandro: «E eu era amigo dele...»

Pedro e Marisa falam sobre Leandro e Pedro diz que Leandro diz que foi real na outra edição e agora diz que também o está a ser, e considera isso incoerente. Pedro comenta que viveu aqui com uma pessoa durante 3 meses, meteu-se nas “calças dele” pois via que ele ficava mal por gozarem com a sua orientação sexual e trejeitos, agarrou-se a isso, ajudou-o e defendia-o. Considerava-o amigo e afinal "foi uma farsa". Marisa partilha que Leandro lhe disse que se considerava o mais interventivo nos diretos e Pedro comenta “que humildade”.

  • Há 1h e 37min
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