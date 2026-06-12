Pedro Jorge e Marisa Susana denunciam estratégia de João Ricardo contra Sara:«Ele está a aproveitar a Liliana (…) É uma marioneta»

No Secret Story – Desafio Final, antes de dormir, Sara desabafa com Pedro e Marisa sobre a sua dinâmica com João Ricardo. Sara recorda tudo o que aconteceu e tanto Pedro como Marisa dizem que João a usou, tal como agora está a usar Liliana como marioneta dele.

Depois de Afonso ter abandonado a casa, chegou a hora de apurar um novo grupo de nomeados. Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



MARISA SUSANA – 761 20 20 14

SARA – 761 20 20 16

LILIANA – 761 20 20 17

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