Pedro Jorge é mentiroso? João Ricardo e Leandro fazem 'ataque cerrado' ao concorrente

No Secret Story - Desafio Final, a Voz faz um conjunto de perguntas fechadas aos concorrentes. A primeira é se já mentiram na Casa e só Pedro e Bruno é que dizem que não. Leandro insiste que Pedro também já deve ter mentido, mas este abstém-se de grandes comentários. Acaba por trazer para jogo o almoço de João com Sara, mas Sara diz que não partilhou nada com Pedro para ele estar a dizer que ela não veio feliz do almoço. João suspira e Marisa aproveita para dizer que João agora só suspira e anda cansado, Pedro comenta que deve ser da idade e os dois começam em nova picardia. Marisa continua e diz que não vai ajudar João, porque quer chegar à final e “quem ficar pelo caminho, temos pena”. Comentário que não cai bem a Sara, que enfia a carapuça, mas Marisa garante que estava a falar de João e acrescenta que ela agora deve estar a defender João.

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VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

SARA - 761 20 20 16

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