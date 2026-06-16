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Pedro Jorge é o primeiro concorrente salvo e os colegas reagem de imediato. Veja tudo

No Secret Story - Desafio Final, Pedro Jorge é o primeiro concorrente salvo e as reações não se fizeram esperar. Veja tudo.

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