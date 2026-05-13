Pedro Jorge esclarece relação com Flávia e faz confissão inesperada sobre as mulheres da casa

Pedro Jorge e Flávia decidiram esclarecer a situação entre os dois e o concorrente acabou por fazer uma confissão inesperada. Durante a conversa, Pedro Jorge explicou que tem algum receio de se aproximar demasiado das mulheres no jogo, por não querer que os colegas ou o público pensem que está a criar relações apenas por estratégia. O concorrente garantiu que prefere manter alguma distância para evitar interpretações erradas.
Mais tarde, a Voz voltou a surpreender os concorrentes ao questionar o que estariam dispostos a trocar para recuperarem os sacos de cama. Em tom de brincadeira, Afonso respondeu imediatamente “Marisa Susana”, provocando gargalhadas entre os colegas.
Pedro Jorge sugeriu abdicar temporariamente do jardim, enquanto Marisa Susana apresentou outra alternativa e propôs que os concorrentes dormissem no exterior da casa.
Perante as várias sugestões, a Voz acabou por anunciar a decisão final: todos recuperariam os sacos de cama caso cinco concorrentes aceitassem passar a noite no jardim. A proposta gerou reações imediatas e deixou os colegas a ponderar quem estaria disposto a enfrentar o desafio.