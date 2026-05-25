No Secret Story - Desafio Final, Pedro Jorge não cala a revolta perante a reconciliação que Flávia, Luzia e Catarina tiveram com Liliana depois das discussões que tiveram com a colega. O concorrente diz tudo o que tem a dizer a Flávia e a discussão escala.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Pedro Jorge exalta-se e o motivo está relacionado com as amizades de Liliana. E Flávia "perde a paciência" com o colega
- Secret Story
- Há 1h e 14min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
10:23
Pedro Jorge exalta-se e o motivo está relacionado com as amizades de Liliana. E Flávia "perde a paciência" com o colega
Há 1h e 14min
02:34
Catarina e Liliana estão "atravessadas" com Sara e não deixam nada por dizer
Há 28 min
05:47
"Farpas" e indiretas logo pela manhã. Afonso, Leandro, João Ricardo e Pedro Jorge protagonizam momentos de puro despique
Há 33 min
08:09
Aliança formada. João Ricardo elogia fortemente Marisa Susana
Há 48 min
04:49
Liliana "perde a cabeça" e não cala a revolta ao falar de Leandro
Há 49 min
03:28
Em lágrimas, Liliana não perdoa Leandro: «Juntaste-te a uma pessoa que me quer ver no lodo para falar mal de mim»
Há 1h e 6min
08:09
«Como está o teu coração?»: João Ricardo abre-se com Marisa Susana e fala sobre Sara
Há 1h e 7min
03:05
«Brilha sozinho»: Liliana dá conselhos amorosos a João Ricardo e o colega assume que os vai cumprir
Há 1h e 50min
08:55
Engenheiro Afonso questiona Sara sobre o reencontro da gala passada. E a resposta é inesperada
Há 1h e 58min
01:53
«É preciso alguém para dar alegria a esta casa»: Leandro está imparável e recebe apoio de Pedro Jorge
Há 2h e 3min
04:12
Engenheiro Afonso confronta Pedro Jorge: «Está orgulhoso da sua construção?»
Há 2h e 19min
10:56
Engenheiro Afonso pica João Ricardo: «Acusa o colega de falar agressivo para as raparigas, você também o fez»
Há 2h e 23min
06:08
«Um pedido de casamento?» Concorrentes acordam e não querem acreditar no que está no jardim
Há 3h e 3min
00:28
As imagens que não passaram na Televisão. Foi assim que começou a confusão entre Norberto e Catarina Miranda
Há 3h e 18min
15:45
Liliana e Nufla têm longa conversa. Veja as revelações surpreendentes
Hoje às 02:48
01:49
Nufla e Liliana resolvem mal-entendidos e Liliana assume: «Não estive bem, não estive»
Hoje às 02:26