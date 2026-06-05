Pedro Jorge implacável com Marisa Susana: «Para a próxima tens de vestir um vestido de brilhantes»

No Secret Story – Desafio Final, Marisa Susana teve um conflito com João Ricardo que acabou mal e acabou por ser destaque no Especial. No direto, a concorrente vestiu um vestido preto que originou comentários dos colegas. Pedro recordou a indumentária da colega e lançou farpa.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

Acompanhe ao minuto tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País