Pedro Jorge justifica o "coração gelado" face aos colegas. A resposta surpreende

No Secret Story - Desafio Final, Pedro Jorge justifica-se a Daniela o porquê de não se aproximar muito dos colegas nem de criar amizades dentro do jogo. Na casa do Secret Story 9, o concorrente criou um elo de ligação forte com alguns concorrentes e tudo terminou da pior maneira possível e, devido a isso, não permite que as amizades sejam agora tão fortes como já foram em tempos.