Pedro Jorge lamenta acusações de Liliana: «Como se eu fosse um bicho e andasse atrás dela»

Após o fim do Especial, Pedro Jorge continua a comentar o jogo e não deixa de falar no desentendimento com Liliana. Os dois tiveram uma grave discussão na última noite, que foi comentada em direto. Pedro Jorge mostra-se revoltado com as afirmações da rival: «Como se eu fosse um bicho e andasse atrás dela».
Veja o vídeo.
Na mesma noite, ficámos a saber o novo leque de nomeados. Há cinco concorrentes em risco. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality.
AFONSO - 761 20 20 01
ANA - 761 20 20 02
BRUNO - 761 20 20 04
LILIANA - 761 20 20 17
CATARINA - 761 20 20 19
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