Pedro Jorge lamenta acusações de Liliana: «Como se eu fosse um bicho e andasse atrás dela»

Após o fim do Especial, Pedro Jorge continua a comentar o jogo e não deixa de falar no desentendimento com Liliana. Os dois tiveram uma grave discussão na última noite, que foi comentada em direto. Pedro Jorge mostra-se revoltado com as afirmações da rival: «Como se eu fosse um bicho e andasse atrás dela».

Veja o vídeo.

Na mesma noite, ficámos a saber o novo leque de nomeados. Há cinco concorrentes em risco. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality.

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

BRUNO - 761 20 20 04

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

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