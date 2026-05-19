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Pedro Jorge mete Liliana a refletir e ouve o que não esperava: «Não estou bem aqui»

No Secret Story - Desafio Final, durante dinâmica, Pedro Jorge mete Liliana a refletir e ouve o que não esperava: «Não estou bem aqui». A concorrente admite não estar bem, apesar de desistir não ser uma opção.

Há cinco concorrentes em risco. Para os salvar, pode votar através das linhas telefónicas ou através da APP TVI Reality. 

AFONSO - 761 20 20 01

ANA - 761 20 20 02

BRUNO - 761 20 20 04

LILIANA - 761 20 20 17

CATARINA - 761 20 20 19

Acompanhe tudo o que se passa na Casa mais vigiada do País aqui: 

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