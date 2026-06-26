Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Pedro Jorge mostra-se confiante sobre vencer o programa e Leandro prevê uma "quinta cheia de melões" para o colega

No Secret Story - Desafio Final, Pedro Jorge não esconde a confiança no que toca a "levantar o caneco", mas, ao mesmo tempo, refere que está tudo bem caso o prémio seja para outro colega. Já Leandro, não acredita que o colega possa vencer e diz que, caso isso seja verdade, vai ficar com um "melão" enorme.

Já pode votar para salvar o seu favorito. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO ESCOLHA O VENCEDOR:

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
PEDRO JORGE - 761 20 20 15

Acompanhe tudo aqui

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Pedro Jorge e Leandro em picardia logo pela manhã: «É por isso que eu não tenho amigos aqui dentro»
04:14

Pedro Jorge e Leandro em picardia logo pela manhã: «É por isso que eu não tenho amigos aqui dentro»

10:42
Último acordar na casa: Finalistas levantam-se em êxtase ao som de músicas virais
03:10

Último acordar na casa: Finalistas levantam-se em êxtase ao som de músicas virais

10:15
Em lágrimas, Pedro Jorge fala sobre Marisa Pires e mostra-se, mais uma vez, feliz com o percurso
04:22

Em lágrimas, Pedro Jorge fala sobre Marisa Pires e mostra-se, mais uma vez, feliz com o percurso

01:27
Feliz e desiludida? Marisa Susana abre o coração sobre o seu percurso e inclui Pedro Jorge e Leandro
03:26

Feliz e desiludida? Marisa Susana abre o coração sobre o seu percurso e inclui Pedro Jorge e Leandro

01:20
Leandro emociona-se ao rever o seu percurso e diz, orgulhoso: «Vim para aqui distribuir sorrisos, e consegui»
04:01

Leandro emociona-se ao rever o seu percurso e diz, orgulhoso: «Vim para aqui distribuir sorrisos, e consegui»

01:12
Marisa Susana deixa João Ricardo perplexo com comentário polémico: «Prefere perder para o Leandro do que...»
04:06

Marisa Susana deixa João Ricardo perplexo com comentário polémico: «Prefere perder para o Leandro do que...»

00:24
Mais Vídeos

Mais Vistos

Ainda se lembra do “bigodinho arrebitado”? Instrutor Andrade tem profissão inesperada. E não está ligada à carreira militar

Ainda se lembra do “bigodinho arrebitado”? Instrutor Andrade tem profissão inesperada. E não está ligada à carreira militar

24 jun, 20:06
O "Bigodinho Arrebitado" nem sempre teve este visual! Veja as fotos do Instrutor Andrade que provam a transformação

O "Bigodinho Arrebitado" nem sempre teve este visual! Veja as fotos do Instrutor Andrade que provam a transformação

24 jan, 16:57
Tipicamente português é muito saudável. O jantar de Cristina Ferreira que é amigo de todas as dietas

Tipicamente português é muito saudável. O jantar de Cristina Ferreira que é amigo de todas as dietas

24 jun, 12:37
Reencontro emocionante! Filho de Célia e Telmo está de volta a casa e a reação da mãe arrepia qualquer um

Reencontro emocionante! Filho de Célia e Telmo está de volta a casa e a reação da mãe arrepia qualquer um

Ontem às 11:31
Filho de Telmo e Célia continua o legado do pai.

Filho de Telmo e Célia continua o legado do pai.

26 nov 2025, 11:47
Ver Mais

Notícias

Longe da televisão e a faturar milhares. Estes ex-concorrentes encontraram uma carreira de sucesso nas plataformas para adultos

Longe da televisão e a faturar milhares. Estes ex-concorrentes encontraram uma carreira de sucesso nas plataformas para adultos

Há 18 min
Inédito! Big Brother Verão estreia domingo com grande novidade no painel de comentadores

Inédito! Big Brother Verão estreia domingo com grande novidade no painel de comentadores

Ontem às 22:00
A um dia da grande Final, novo ranking do «Desafio Final» traz uma surpresa inesperada

A um dia da grande Final, novo ranking do «Desafio Final» traz uma surpresa inesperada

Ontem às 17:02
Sem ideias para as marmitas de praia? Cristina Ferreira tem uma proposta diferente e muito nutritiva

Sem ideias para as marmitas de praia? Cristina Ferreira tem uma proposta diferente e muito nutritiva

Ontem às 16:51
Seis meses para mudar tudo: Eva Pais revela transformação inédita após o Secret Story 10

Seis meses para mudar tudo: Eva Pais revela transformação inédita após o Secret Story 10

Ontem às 16:48
Ver Mais Notícias

Opinião

Amor no ar? Sara reage a emocionada declaração de João Ricardo

Amor no ar? Sara reage a emocionada declaração de João Ricardo

Ontem às 19:21
Afonso Leitão comenta tudo: «Ela está virar-se contra o maior apoio dela»

Afonso Leitão comenta tudo: «Ela está virar-se contra o maior apoio dela»

19 jun, 19:15
Francisco Monteiro sobre Pedro Jorge: «Todos os outros fazem o trabalho sujo por ele»

Francisco Monteiro sobre Pedro Jorge: «Todos os outros fazem o trabalho sujo por ele»

19 jun, 01:06
Francisco Monteiro reage: «O Pedro Jorge mandar o assunto e depois esconder-se, não consigo aceitar»

Francisco Monteiro reage: «O Pedro Jorge mandar o assunto e depois esconder-se, não consigo aceitar»

19 jun, 00:31
Há um regresso de peso a comentar o Extra: «Um interregno, estive afastado duas semaninhas»

Há um regresso de peso a comentar o Extra: «Um interregno, estive afastado duas semaninhas»

19 jun, 00:23
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda
02:11

Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda

16 jun, 01:35
Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»
01:46

Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»

12 jun, 01:30
Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico
02:15

Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico

8 jun, 19:10
Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»
02:15

Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»

8 jun, 19:00
Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»
03:14

Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»

8 jun, 18:19
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Longe da televisão e a faturar milhares. Estes ex-concorrentes encontraram uma carreira de sucesso nas plataformas para adultos

Longe da televisão e a faturar milhares. Estes ex-concorrentes encontraram uma carreira de sucesso nas plataformas para adultos

Há 18 min
Seis meses para mudar tudo: Eva Pais revela transformação inédita após o Secret Story 10

Seis meses para mudar tudo: Eva Pais revela transformação inédita após o Secret Story 10

Ontem às 16:48
Indireta para Catarina Miranda? Afonso Leitão deixa reflexão que dá que falar

Indireta para Catarina Miranda? Afonso Leitão deixa reflexão que dá que falar

Ontem às 11:50
Reencontro emocionante! Filho de Célia e Telmo está de volta a casa e a reação da mãe arrepia qualquer um

Reencontro emocionante! Filho de Célia e Telmo está de volta a casa e a reação da mãe arrepia qualquer um

Ontem às 11:31
Sara Jesus enfrenta contratempo com a saúde do filho após sair do Desafio Final

Sara Jesus enfrenta contratempo com a saúde do filho após sair do Desafio Final

Ontem às 11:05
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Longe da televisão e a faturar milhares. Estes ex-concorrentes encontraram uma carreira de sucesso nas plataformas para adultos

Longe da televisão e a faturar milhares. Estes ex-concorrentes encontraram uma carreira de sucesso nas plataformas para adultos

Há 18 min
Pedro Jorge e Leandro em picardia logo pela manhã: «É por isso que eu não tenho amigos aqui dentro»
04:14

Pedro Jorge e Leandro em picardia logo pela manhã: «É por isso que eu não tenho amigos aqui dentro»

Há 41 min
Último acordar na casa: Finalistas levantam-se em êxtase ao som de músicas virais
03:10

Último acordar na casa: Finalistas levantam-se em êxtase ao som de músicas virais

Há 1h e 8min
Em lágrimas, Pedro Jorge fala sobre Marisa Pires e mostra-se, mais uma vez, feliz com o percurso
04:22

Em lágrimas, Pedro Jorge fala sobre Marisa Pires e mostra-se, mais uma vez, feliz com o percurso

Hoje às 01:27
Feliz e desiludida? Marisa Susana abre o coração sobre o seu percurso e inclui Pedro Jorge e Leandro
03:26

Feliz e desiludida? Marisa Susana abre o coração sobre o seu percurso e inclui Pedro Jorge e Leandro

Hoje às 01:20
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Francisco Monteiro está novamente apaixonado? Foto com mulher misteriosa deixa fãs em alvoroço

Francisco Monteiro está novamente apaixonado? Foto com mulher misteriosa deixa fãs em alvoroço

Há 1h e 15min
Marcia Soares decide fazer terapia e revela porquê: "Não estava a lidar muito bem com tudo"

Marcia Soares decide fazer terapia e revela porquê: "Não estava a lidar muito bem com tudo"

Há 2h e 25min
Será?! Daniela Santos revela se vai voltar a entrar em reality show

Será?! Daniela Santos revela se vai voltar a entrar em reality show

Há 3h e 20min
Bruna reage a ataques de ódio: "Já bati no fundo. Se não gostam de mim, não se chateiem"

Bruna reage a ataques de ódio: "Já bati no fundo. Se não gostam de mim, não se chateiem"

Ontem às 21:52
Jéssica Vieira fala sobre decisão: "Foi a vida que me deu as respostas"

Jéssica Vieira fala sobre decisão: "Foi a vida que me deu as respostas"

Ontem às 20:06
Ver Mais Outros Sites