Pedro Jorge pede desculpas a Flávia, mas nem tudo corre bem

No Desafio Final, são mostradas imagens de Pedro Jorge a pedir desculpas a Flávia. Contudo, a concorrente continua a mostrar-se revoltada com as opiniões partilhadas pelo vencedor do SS09. Cristina Ferreira chama os dois concorrentes ao confessionário e estes voltam a não se entenderem.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:



FLÁVIA - 761 20 20 08

LEANDRO - 761 20 20 11

MARISA SUSANA - 761 20 20 14

LILIANA - 761 20 20 17

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