No “Dois às 10”, recebemos Pedro Jorge, o grande vencedor do “Secret Story – Desafio Final”. Depois de fazer um balanço da experiência e de recordar os momentos mais marcantes da aventura, fala da relação com alguns dos antigos concorrentes. Sobre Nufla, revela que os dois se afastaram e partilha a sua visão sobre o que levou ao distanciamento.
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Pedro Jorge revela afastamento de ex-concorrente do “Desafio Final”: “Foi muito influenciada”
- Dois às 10
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