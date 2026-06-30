Pedro Jorge revela afastamento de ex-concorrente do “Desafio Final”: “Foi muito influenciada”

No “Dois às 10”, recebemos Pedro Jorge, o grande vencedor do “Secret Story – Desafio Final”. Depois de fazer um balanço da experiência e de recordar os momentos mais marcantes da aventura, fala da relação com alguns dos antigos concorrentes. Sobre Nufla, revela que os dois se afastaram e partilha a sua visão sobre o que levou ao distanciamento.