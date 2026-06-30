Pedro Jorge sobre Leandro: “Daquilo que eu conheço, não gosto”

No “Dois às 10”, recebemos Pedro Jorge, o grande vencedor do “Secret Story – Desafio Final”. Depois de fazer um balanço da experiência e de responder às críticas que recebeu durante o reality show, fala também da relação com alguns dos antigos colegas. Questionado sobre Leandro, é perentório: “Daquilo que eu conheço, não gosto”, explicando os motivos que o levam a manter essa opinião após o fim do reality show.