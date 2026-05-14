Pedro Jorge tenta aproximar colegas, mas recusa de Ana gera tensão

Pedro tentou promover uma troca na prova entre colegas, mas o gesto acabou por abrir espaço a novas interpretações, previsões sobre o jogo e algumas tensões entre concorrentes.
Pedro pede a Ana para trocar com ele na prova, mas a colega recusa a proposta. Assim que se afasta, Pedro justifica o pedido, explicando que sente que Ana e Daniela deviam esclarecer alguns pontos entre si.
Daniela garante estar tudo bem com Ana e afirma não ter qualquer problema com a colega, embora reconheça que, por vezes, parece haver tentativas de forçar discussões dentro da casa.
Mais tarde, Pedro partilha a sua visão sobre o jogo e acredita que Ana poderá ir longe, mas não até à final. O concorrente deixa ainda uma opinião mais crítica sobre Liliana, afirmando que “à primeira salta”, deixando no ar dúvidas sobre a sua estabilidade no jogo.
Já Marisa Susana acaba por puxar o tema Catarina para a conversa, referindo que a concorrente “também está no amor” e sugerindo que “podia ter lá ficado”, o que volta a agitar o ambiente entre os colegas.