Pedro Jorge vai ao limite contra Liliana: «Nem o curso acabaste...»

Num momento de má língua, João, Bruno, Liliana e Leandro falam sobre as atitudes de Pedro Jorge, relembrando o momento em que usou o tambor, para incomodar Leandro. Bruno relembra que pediu para que ele parasse mas Pedro o que disse foi que estava na Casa dos Segredos e que faz o que quer. Para os colegas, não há dúvidas que o que ele faz é carregado de raiva, que não tem humildade e que a vitória subiu-lhe à cabeça. Sobre Pedro ter questionado Liliana se ela terminou o curso, João pergunta se o próprio tem licenciatura e, em confessionário, diz que Pedro se acha muito por ter vencido o programa. Entretanto, Pedro entra na casa de banho e critica a limpeza dos espelhos, o que leva Bruno a perguntar se ele está a criticar o trabalho do Leandro. Liliana atira que Pedro Jorge enganou bem os portugueses e o João Ricardo diz que o colega está muito nervoso. Pedro opta por assobiar e ignorar. Em confessionário, confessa que optou por não responder, porque sabe que o querem tirar do sério.
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