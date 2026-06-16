Pedro reage com ironia após ataque de Leandro: “Afinal tem coragem”

No Secret Story - Desafio Final, logo pela manhã, cada concorrente tem de escolher uma palavra do "estendal" que os defina. Leandro opta por "coragem" porque sempre foi opinativo e nunca teve medo de o fazer. Assume que já lhe pode ter faltado, mas não se recorda de nenhum em concreto. Marisa acusa o colega de não ter dito coragem de ser quem é dentro da Casa e Pedro concorda. Leandro começa por referir que é mentira e explica as suas conversas com Leomarte. Acrescenta que tem imenso gosto de partilhar Casa com Pedro pois consegue ver como é que ele efetivamente é, e não tem dúvidas que Pedro não presta. Em tom irónico, Pedro conclui que afinal Leandro tem coragem para estar a dizer o que diz.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão no próximo domingo. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO SIMÃO - 761 20 20 04

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09

PEDRO JORGE - 761 20 20 15

SARA - 761 20 20 16

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