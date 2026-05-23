VÍDEO SEGUINTE Sobre este vídeo Pela manhã: Sara envolve-se em forte discussão Liliana e Luzia No Secret Story - Desafio Final, Sara envolve-se em forte discussão Liliana e Luzia. Secret Story Há 2h e 24min Últimos vídeos Últimos vídeos 06:11 Pela manhã: Sara envolve-se em forte discussão Liliana e Luzia Há 2h e 24min 01:21 Estará João Ricardo apaixonado? Em discussão com Liliana atira: «Vou defender a Sara» Há 39 min 03:13 Apaixonada por João Ricardo? Inês Morais faz partilha única e hilariante sobre a sua vida amorosa Há 39 min 05:24 João Ricardo faz garantias em relação a Leandro: «A queda vai ser grande» Há 1h e 48min 02:58 Tensão no ar. Leandro é apelidado de «Santo António da Malveira» e a reação é imperdível Há 2h e 0min 08:08 Ao rubro. Sara queixa-se de dores de cabeça e mete as culpas em Liliana: «Grita muito» Há 2h e 5min 03:06 Mágoa. Sara arrepende-se de falar com Liliana: «Um desabafo em que me abri...» Há 2h e 17min 01:59 Lavagem de roupa suja: Liliana e Pedro Jorge não se podem ver «Andaste aí aos berros» Há 2h e 22min 03:40 Barulho sem fim: Liliana começa a manhã a testar a paciência dos colegas Há 2h e 31min 01:52 Marisa Susana começa a manhã falar "espanhol" e o resultado não é o esperado Há 2h e 52min 02:42 Um pesadelo: Croquetes de Afonso e João Ricardo dão que falar. E o motivo é hilariante Hoje às 09:00 07:25 "Jornal da Malveira" traz revelações inéditas e deixa todos a rir. Os pivots vão surpreende-lo Hoje às 08:59 11:20 Novela "Segredos Proibidos" não deixa ninguém indiferente. E estes atores conhece bem Hoje às 08:52 01:17 Hilariante: Marta Cardoso atribuiu uma missão a Quinaz e Cinha é o alvo Hoje às 08:43 02:06 Quinaz e Cinha entram em conflito em pleno direto! «Este menino passou-se...» Hoje às 08:42 03:32 Nufla relembra Maycon e fala sobre todo o apoio dado a Renata: «Eu acompanhei» Hoje às 08:36