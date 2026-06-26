Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Pela primeira vez, pai de Marisa Susana comenta prestação da filha

No Secret Story - Desafio Final, durante o Última Hora, os comentadores e ex-concorrentes reúnem-se para comentar tudo sobre o jogo nesta reta final. Durante o momento, assistimos a imagens da repórter Carolina Steffensen com a família de Marisa Susana.

Já pode votar para salvar o seu favorito. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO ESCOLHA O VENCEDOR:

JOÃO RICARDO - 761 20 20 09
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
PEDRO JORGE - 761 20 20 15

Acompanhe tudo aqui

  • Há 3h e 52min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Marisa Pires e filhos apoiam Pedro Jorge. E a ex-concorrente tem muito a dizer
05:11

Marisa Pires e filhos apoiam Pedro Jorge. E a ex-concorrente tem muito a dizer

19:34
Amigos de João Ricardo não deixam nada por dizer: «Estávamos com medo que...»
03:14

Amigos de João Ricardo não deixam nada por dizer: «Estávamos com medo que...»

18:34
Estas foram as palavras da família e amigos de Leandro sobre a participação do finalista
03:04

Estas foram as palavras da família e amigos de Leandro sobre a participação do finalista

18:21
Solteiro e livre para se apaixonar? Afonso Leitão fala sobre vida sem Catarina Miranda
05:06

Solteiro e livre para se apaixonar? Afonso Leitão fala sobre vida sem Catarina Miranda

17:46
Romance secreto entre Afonso e Sara? Há quem diga que sim: «Estão a testar...»
05:06

Romance secreto entre Afonso e Sara? Há quem diga que sim: «Estão a testar...»

17:45
Última Hora: Ariana Miranda recusa casar com Diogo Maia
05:06

Última Hora: Ariana Miranda recusa casar com Diogo Maia

17:43
Mais Vídeos

Mais Vistos

Catarina Quintas e Norberto Gonçalves anunciam o fim da relação. E este foi o motivo

Catarina Quintas e Norberto Gonçalves anunciam o fim da relação. E este foi o motivo

Hoje às 14:25
Beijos e lençóis a ondular: as imagens da noite caliente de Catarina e Norberto

Beijos e lençóis a ondular: as imagens da noite caliente de Catarina e Norberto

5 mar, 09:01
Prestes a ser mãe, Luíza Abreu mostra a barriga de grávida em foto nunca antes vista

Prestes a ser mãe, Luíza Abreu mostra a barriga de grávida em foto nunca antes vista

30 abr, 11:21
Luíza Abreu e João Moura Caetano derretem corações ao mostrar a primeira imagem da filha

Luíza Abreu e João Moura Caetano derretem corações ao mostrar a primeira imagem da filha

Hoje às 15:09
As reações dos finalistas ao verem as imagens do que aconteceu entre Catarina Miranda e Afonso Leitão

As reações dos finalistas ao verem as imagens do que aconteceu entre Catarina Miranda e Afonso Leitão

24 jun, 08:57
Ver Mais

Notícias

Chegou o grande dia! Saiba tudo o que vai acontecer na Final do Secret Story - Desafio Final

Chegou o grande dia! Saiba tudo o que vai acontecer na Final do Secret Story - Desafio Final

Há 1h e 30min
Casados de fresco? Inês surge vestida de branco ao lado de Dylan. E o motivo é inesperado

Casados de fresco? Inês surge vestida de branco ao lado de Dylan. E o motivo é inesperado

Há 1h e 36min
Cristina Ferreira surpreende com "viagem no tempo". Este foi o detalhe que nunca falhou nas Galas do Secret Story

Cristina Ferreira surpreende com "viagem no tempo". Este foi o detalhe que nunca falhou nas Galas do Secret Story

Há 2h e 55min
Fofura máxima. Filha de Marco Costa e Carolina Pinto deixa os fãs rendidos com vídeo inédito

Fofura máxima. Filha de Marco Costa e Carolina Pinto deixa os fãs rendidos com vídeo inédito

Hoje às 15:36
Luíza Abreu e João Moura Caetano derretem corações ao mostrar a primeira imagem da filha

Luíza Abreu e João Moura Caetano derretem corações ao mostrar a primeira imagem da filha

Hoje às 15:09
Ver Mais Notícias

Opinião

Amor no ar? Sara reage a emocionada declaração de João Ricardo

Amor no ar? Sara reage a emocionada declaração de João Ricardo

Ontem às 19:21
Afonso Leitão comenta tudo: «Ela está virar-se contra o maior apoio dela»

Afonso Leitão comenta tudo: «Ela está virar-se contra o maior apoio dela»

19 jun, 19:15
Francisco Monteiro sobre Pedro Jorge: «Todos os outros fazem o trabalho sujo por ele»

Francisco Monteiro sobre Pedro Jorge: «Todos os outros fazem o trabalho sujo por ele»

19 jun, 01:06
Francisco Monteiro reage: «O Pedro Jorge mandar o assunto e depois esconder-se, não consigo aceitar»

Francisco Monteiro reage: «O Pedro Jorge mandar o assunto e depois esconder-se, não consigo aceitar»

19 jun, 00:31
Há um regresso de peso a comentar o Extra: «Um interregno, estive afastado duas semaninhas»

Há um regresso de peso a comentar o Extra: «Um interregno, estive afastado duas semaninhas»

19 jun, 00:23
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda
02:11

Exclusivo! Liliana expõe gesto que Afonso teve com ela dentro da casa após fim do namoro com Catarina Miranda

16 jun, 01:35
Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»
01:46

Exclusivo! Mãe de Marisa Susana implacável com Liliana: «Não respeita os limites dos outros»

12 jun, 01:30
Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico
02:15

Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico

8 jun, 19:10
Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»
02:15

Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»

8 jun, 19:00
Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»
03:14

Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»

8 jun, 18:19
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Casados de fresco? Inês surge vestida de branco ao lado de Dylan. E o motivo é inesperado

Casados de fresco? Inês surge vestida de branco ao lado de Dylan. E o motivo é inesperado

Há 1h e 36min
Fofura máxima. Filha de Marco Costa e Carolina Pinto deixa os fãs rendidos com vídeo inédito

Fofura máxima. Filha de Marco Costa e Carolina Pinto deixa os fãs rendidos com vídeo inédito

Hoje às 15:36
Luíza Abreu e João Moura Caetano derretem corações ao mostrar a primeira imagem da filha

Luíza Abreu e João Moura Caetano derretem corações ao mostrar a primeira imagem da filha

Hoje às 15:09
Novo amor? Francisco Monteiro intriga os fãs com imagem inesperada e reacende os rumores de um possível romance

Novo amor? Francisco Monteiro intriga os fãs com imagem inesperada e reacende os rumores de um possível romance

Hoje às 14:49
Catarina Quintas e Norberto Gonçalves anunciam o fim da relação. E este foi o motivo

Catarina Quintas e Norberto Gonçalves anunciam o fim da relação. E este foi o motivo

Hoje às 14:25
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Fofura máxima. Filha de Marco Costa e Carolina Pinto deixa os fãs rendidos com vídeo inédito

Fofura máxima. Filha de Marco Costa e Carolina Pinto deixa os fãs rendidos com vídeo inédito

Hoje às 15:36
Luíza Abreu e João Moura Caetano derretem corações ao mostrar a primeira imagem da filha

Luíza Abreu e João Moura Caetano derretem corações ao mostrar a primeira imagem da filha

Hoje às 15:09
Novo amor? Francisco Monteiro intriga os fãs com imagem inesperada e reacende os rumores de um possível romance

Novo amor? Francisco Monteiro intriga os fãs com imagem inesperada e reacende os rumores de um possível romance

Hoje às 14:49
Catarina Quintas e Norberto Gonçalves anunciam o fim da relação. E este foi o motivo

Catarina Quintas e Norberto Gonçalves anunciam o fim da relação. E este foi o motivo

Hoje às 14:25
Marisa Susana e Leandro discutem e o motivo é inusitado: «Nunca dás valor áquilo que eu faço»
01:08

Marisa Susana e Leandro discutem e o motivo é inusitado: «Nunca dás valor áquilo que eu faço»

Hoje às 12:42
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Após momento marcante, Daniela Santos recorda: "Houve um período em que fiquei sem nada"

Após momento marcante, Daniela Santos recorda: "Houve um período em que fiquei sem nada"

Há 22 min
Esta é a razão pela qual Jéssica Vieira não revela a identidade do namorado

Esta é a razão pela qual Jéssica Vieira não revela a identidade do namorado

Há 1h e 18min
Casamento à vista? Daniela Santos responde sem rodeios!

Casamento à vista? Daniela Santos responde sem rodeios!

Há 3h e 15min
Francisco Monteiro confirma romance e mostra mulher misteriosa com bebé ao colo

Francisco Monteiro confirma romance e mostra mulher misteriosa com bebé ao colo

Hoje às 14:34
"Aconteceu. É surreal": Jéssica Vieira conta tudo... e revela surpresa que está a preparar com conhecido rosto!

"Aconteceu. É surreal": Jéssica Vieira conta tudo... e revela surpresa que está a preparar com conhecido rosto!

Hoje às 14:06
Ver Mais Outros Sites