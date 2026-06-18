No «Dois às 10», Toy desfia memórias de infância e recorda momento traumático.
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Pela primeira vez, Toy fala sobre a morte de uma ex-namorada: «Foi traumático»
- Hoje às 11:28
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