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Pequeno almoço Especial emociona os concorrentes: «Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida»

No Secret Story 10, os concorrentes acordam com um pequeno almoço especial. Enquanto passa a música «O primeiro dia» de Sérgio Godinho.

  • Há 1h e 34min
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