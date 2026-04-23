No Secret Story 10, os concorrentes acordam com um pequeno almoço especial. Enquanto passa a música «O primeiro dia» de Sérgio Godinho.
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Pequeno almoço Especial emociona os concorrentes: «Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida»
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