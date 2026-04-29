Pequeno-almoço especial termina em polémica: João Ricardo acusado de ser infantil

Um pequeno-almoço especial rapidamente se transforma num momento de tensão no Desafio Final. Entre escolhas sobre o jogo e acusações de comportamento inadequado, o ambiente aquece.

Juliana, Leomarte e Diana Dora conquistam o acesso a um pequeno-almoço especial, onde a conversa começa por se centrar no jogo. Os três acabam por eleger quem, na sua opinião, ainda não se destacou dentro da casa, com Juliana a referir Nufla, Leomarte a apontar Leo e outro dos concorrentes a mencionar Leandro.

Do outro lado da porta, João Ricardo tenta ouvir a conversa e acaba por alertar Leandro de que estão a falar dele. Juliana apercebe-se da situação e critica a atitude, acusando João Ricardo de estar a usar o momento do pequeno-almoço para benefício próprio no jogo.

Diana Dora junta-se às críticas e descreve João Ricardo como “criança” e “infantil”, desvalorizando a sua postura no jogo. Já na sala, Pedro Jorge também condena o comportamento, sublinhando que ouvir atrás das portas não tem piada e lembrando que há espaço para todos terem o seu momento de destaque.