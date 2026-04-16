Perto do segredo de Hugo? Eva pergunta: «Há quantos anos és agente secreto?»

No Secret Story, Eva parece estar perto do segredo de Hugo, que é o agente secreto do público. Ao ver o rival dentro de um telemóvel e com uma roupa bem suspeita, a concorrente pergunta: «Há quantos anos és agente secreto?» E a sua resposta é caricata.

Veja o vídeo.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito, através das linhas telefónicas e da APP TVI Reality.

Vote para salvar o seu preferido:

ANA – 761 20 20 01

DIOGO – 761 20 20 06

EVA – 761 20 20 07

LILIANA – 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18