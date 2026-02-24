Perto do segredo de Pedro? Teorias multiplicam-se no Secret Story 10

O jogo psicológico voltou a ganhar força no Secret Story 10 durante a madrugada. Reunidos na sala, os concorrentes deixaram-se levar por teorias sobre os segredos escondidos dentro da casa.

Liliana lançou a dúvida ao questionar se poderá haver irmãos entre os participantes. A hipótese rapidamente gerou comentários e especulação.

Num tom descontraído, Norberto entrou na brincadeira e afirmou que pode ser namorado de Sara, irmão ou até primo. Entre risos, acrescentou ainda que, “com o seu peito”, já foi uma mulher, numa clara tentativa de desdramatizar o tema.

No entanto, Sara mostrou-se convicta de que poderá existir um concorrente trans dentro da casa, reforçando as suspeitas em torno dos segredos ainda por descobrir.

Atento às reações, Ricardo observou cuidadosamente todos os colegas, chegando mesmo a encarar Pedro nos olhos. Apesar do escrutínio, mostrou-se seguro na sua opinião e garantiu que, na sua perspetiva, não há qualquer concorrente trans na casa.

As teorias continuam a multiplicar-se e a alimentar o suspense no Secret Story 10, onde cada detalhe pode ser uma pista decisiva para desvendar os segredos mais bem guardados da edição.