Perto do segredo? Nova pista surge na casa e Leomarte tem uma teoria que envolve a palavra “assobio”

No Secret Story – Desafio Final, uma nova pista surge no plasma. Leomarte, Leandro e Diana Dora são os primeiros a ver. Logo a seguir Leomarte e Diana Dora correm para o confessionário para registar o segredo. O concorrente revelou a sua teoria.

Recorde-se que nesta edição, os concorrentes não têm segredos, mas haverá um segredo da casa por semana. O segredo da semana é o seguinte: «É o Mago que assobia para a casa todas as manhãs». Daniela Santo tem a missão de o esconder.

Há 4 concorrentes em risco de expulsão:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

AFONSO – 761 20 20 01

BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04

DIANA DORA – 761 20 20 06

JOÃO RICARDO – 761 20 20 09

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