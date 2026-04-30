Perto do segredo? Nova pista surge na casa e Leomarte tem uma teoria que envolve a palavra “assobio”

No Secret Story – Desafio Final, uma nova pista surge no plasma. Leomarte, Leandro e Diana Dora são os primeiros a ver. Logo a seguir Leomarte e Diana Dora correm para o confessionário para registar o segredo. O concorrente revelou a sua teoria.
Recorde-se que nesta edição, os concorrentes não têm segredos, mas haverá um segredo da casa por semana. O segredo da semana é o seguinte: «É o Mago que assobia para a casa todas as manhãs». Daniela Santo tem a missão de o esconder.
Há 4 concorrentes em risco de expulsão:
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
AFONSO – 761 20 20 01
BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04
DIANA DORA – 761 20 20 06
JOÃO RICARDO – 761 20 20 09