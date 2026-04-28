Perto do segredo? Sara acredita que envolve “assobios”

No Secret Story – Desafio Final, Sara conversa com Pedro Jorge sobre a teoria que tem para o segredo da casa. A concorrente acredita que envolve “assobios”.
Recorde-se que nesta edição, os concorrentes não têm segredos, mas haverá um segredo da casa por semana. O segredo da semana é o seguinte: «É o Mago que assobia para a casa todas as manhãs». Daniela Santo tem a missão de o esconder.
Estes são os primeiros concorrentes em risco de expulsão do Secret Story - Desafio Final.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
AFONSO – 761 20 20 01
ARIANA – 761 20 20 03
DIOGO AFONSO – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 11
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