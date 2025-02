Petra teve uma gravidez ectópica e recorda momento sensível: «Estava grávida numa sexta e numa terça já não estava!»

No «Dois às 10», ficamos a conhecer a difícil jornada de Petra Spínola para ser mãe. A ex-concorrente da «Casa dos Segredos 3» partilha abertamente as dificuldades e desafios que enfrentou ao longo de oito anos de casamento e tentativas para engravidar. Petra revela que iniciou as tentativas para engravidar aos 30 anos, de forma natural, mas sem sucesso. Aos 33 anos, após consultar um especialista em infertilidade, Petra descobriu que estava grávida, mas a gravidez era ectópica e teve que ser submetida a uma cirurgia de urgência. Petra foi diagnosticada com trombofilia e, apesar dos tratamentos e fertilizações in vitro com recurso aos seus próprios óvulos, não conseguiu engravidar.

